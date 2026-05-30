Стало известно, как использование гаджетов влияет на здоровье спины

Частое использование смартфона способно вызвать нарушение осанки, особенно в подростковом возрасте. Об этом предупредил в беседе с «Газетой.Ru» врач-травматолог, ортопед Александр Шелепов.
— Нагрузка на шейный отдел возрастает в несколько раз, мышцы вынуждены постоянно удерживать голову вне нейтрального положения, и со временем это приводит к спазмам, нарушению осанки и ускоренному износу структур позвоночника. Особенно актуальна проблема для подростков: они проводят много часов с гаджетами, а их скелет и мышечный корсет еще формируются, — пояснил медик.
По словам врача, важно каждые 20 минут делать короткий перерыв, отрывать взгляд от экрана, выпрямляться. Сам телефон лучше поднимать ближе к уровню глаз, чтобы шея не была в напряжении.
KP.RU рассказал, что дети, растущие в обнимку с планшетами и смартфонами, лишаются важных условий для полноценного развития головного мозга. Когда ребенок что-то прикручивает, собирает, у него активно развиваются когнитивные функции: мышление, память, концентрация внимания. В сочетании с мелкой моторикой, движениями рук, это ведет к образованию новых нейронных связей — они отвечают как за интеллект, так и в целом за психическое благополучие.