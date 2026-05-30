Стало известно, как использование гаджетов влияет на здоровье спины

KP.RU рассказал, что дети, растущие в обнимку с планшетами и смартфонами, лишаются важных условий для полноценного развития головного мозга. Когда ребенок что-то прикручивает, собирает, у него активно развиваются когнитивные функции: мышление, память, концентрация внимания. В сочетании с мелкой моторикой, движениями рук, это ведет к образованию новых нейронных связей — они отвечают как за интеллект, так и в целом за психическое благополучие.