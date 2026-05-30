Сын Децла рассказал, что живет за счет девушки в квартире бабушки

Антоний Толмацкий, сын российского рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, рассказал, что пока не обладает стабильным заработком и его поддерживает девушка, с которой он встречается уже четыре года. Кроме того, в данный момент юноша живет вместе с бабушкой Ириной Толмацкой.
Возлюбленная сына рэпера работает SMM-менеджером, а также занимается вязанием, чтобы увеличить доход. Кроме того, именно она часто покупает Антонию Толмацкому многие вещи, включая телефон и наушники.
— Я вот сейчас работаю с психологом, к сожалению, это создает огромную финансовую дыру в моем кармане. Проблема в том, что я недостаточно известный для того, чтобы не позволять себе ездить на общественном транспорте, но достаточно известный, чтобы не работать там где-то в сервисе, — рассказал юноша в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
В октябре 2025 года Антоний Толмацкий принял участие в шоу «Выживалити. Наследники». В рамках программы ведущая Дана Борисова осталась недовольна быстрым выбыванием своей дочери Полины из проекта, но за нее заступились Эммануэль Турецкая и Антоний Толмацкий.