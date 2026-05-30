Тысячи фанатов ПСЖ вышли на Елисейские поля, чтобы отпраздновать победу в ЛЧ

Некоторые болельщики бросают бутылки и камни в правоохранителей.

ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Тысячи болельщиков «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) вышли на Елисейские поля, чтобы отпраздновать победу парижского футбольного клуба в Лиге чемпионов, передает корреспондент ТАСС.

Фанаты жгут файеры и размахивают флагами клуба. Некоторые болельщики бросают бутылки и камни в правоохранителей, в ответ на это стражи порядка применяют слезоточивый газ.

В финале Лиги чемпионов, который прошел в Будапеште, парижский клуб обыграл английский «Арсенал». Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1, в серии пенальти ПСЖ оказался сильнее — 4:3.

Ворота французской команды в матче защищал российский вратарь Матвей Сафонов, который стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов.

