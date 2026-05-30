В Калининграде прошло закрытие X Российско-китайских молодежных летних игр

«Атмосфера на закрытии Российско-китайских молодежных летних игр царила прекрасная. Все соревнования прошли в штатном режиме, что для нас было самое главное. Пообщавшись со спортсменами, получали положительные отзывы и от спортивных мероприятий, и от программы, которая была подготовлена дополнительно, от культурной, туристической. Итоги мы подведем позже, но мне кажется, что все удалось. По [количеству] золотых медалей победила Россия, по общему количеству медалей — Китай. Было очень зрелищно, Калининград давно не видел соревнований такого уровня», — отметила Ищенко. Как уточнили ТАСС организаторы соревнований, у России 53 золотые, 35 серебряных и 9 бронзовых наград, в копилке сборной КНР — 34 золотые, 52 серебряные и 12 бронзовых медалей. В общем зачете — 97 и 98 медалей соответственно.