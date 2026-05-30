В Калининграде прошло закрытие X Российско-китайских молодежных летних игр

КАЛИНИНГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Юбилейные, X Российско-китайские молодежные летние игры официально закрылись во дворце спорта «Янтарный» в Калининграде. По количеству золотых медалей верх одержали российские спортсмены, в общей сложности сборная КНР завоевала больше медалей, сообщила журналистам министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.
«Атмосфера на закрытии Российско-китайских молодежных летних игр царила прекрасная. Все соревнования прошли в штатном режиме, что для нас было самое главное. Пообщавшись со спортсменами, получали положительные отзывы и от спортивных мероприятий, и от программы, которая была подготовлена дополнительно, от культурной, туристической. Итоги мы подведем позже, но мне кажется, что все удалось. По [количеству] золотых медалей победила Россия, по общему количеству медалей — Китай. Было очень зрелищно, Калининград давно не видел соревнований такого уровня», — отметила Ищенко. Как уточнили ТАСС организаторы соревнований, у России 53 золотые, 35 серебряных и 9 бронзовых наград, в копилке сборной КНР — 34 золотые, 52 серебряные и 12 бронзовых медалей. В общем зачете — 97 и 98 медалей соответственно.
В программу игр входили соревнования по 12 видам спорта. Впервые в программу вошел российский национальный вид единоборства самбо. Кроме того, спортсмены из России и Китая в возрасте от 11 до 20 лет разыграли медали в бадминтоне, баскетболе, волейболе, боксе, пляжном волейболе, настольном теннисе, синхронном плавании, скалолазании, спортивной борьбе, художественной гимнастике и ушу. В соревнованиях приняли участие более 300 атлетов.
Состязания приняли пять объектов: дворец спорта «Янтарный», «Автотор-арена», спортивная школа № 7, пляжный стадион в Зеленоградске и физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлант» в Светлом. Победителей и призеров наградили на площади возле Кафедрального собора на острове Канта в Калининграде.
Отсчет истории Российско-китайских игр начался в 2005 году, когда президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао договорились о том, что 2006 год станет годом России в Китае. В рамках этого мероприятия были запланированы молодежные летние игры. Состязания стали традиционными, они проводятся раз в два года, по очереди в Российской Федерации и Китайской Народной Республике. В 2016 году в Харбине состоялись первые зимние игры.
Среди российских городов соревнования ранее принимали Москва, Пенза, Иркутск, Самара.