Число жертв холеры в Нигерии выросло до 37 человек

Вспышка холеры в Нигерии унесла жизни как минимум 37 человек. С начала мая в штате Борно на северо-востоке страны зарегистрировано более 3 тысяч случаев заражения. Об этом сообщает газета Punch со ссылкой на медицинские власти региона.