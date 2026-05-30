Число жертв холеры в Нигерии выросло до 37 человек

Число погибших от холеры в Нигерии выросло до 37 человек. В штате Борно с начала мая зарегистрировано более 3 тысяч случаев заражения.

Источник: Аргументы и факты

Вспышка холеры в Нигерии унесла жизни как минимум 37 человек. С начала мая в штате Борно на северо-востоке страны зарегистрировано более 3 тысяч случаев заражения. Об этом сообщает газета Punch со ссылкой на медицинские власти региона.

По данным Министерства здравоохранения Нигерии, вспышка охватила 36 районов штата Борно. Наиболее сложная ситуация сложилась в административном центре региона — городе Майдугури, где выявлено более половины всех заболевших.

Власти рассматривают ситуацию как чрезвычайную в сфере общественного здравоохранения и принимают меры для сдерживания распространения инфекции.

Как отмечает издание, Нигерия совместно с международными партнерами наращивает запасы медицинских ресурсов, усиливает системы водоснабжения и санитарного контроля, а также готовит инфекционные центры к возможному росту числа пациентов.

Холера — острая кишечная инфекция, которая чаще всего распространяется через загрязненную воду и пищу. Без своевременного лечения заболевание может привести к тяжелому обезвоживанию и смерти.

Ранее сообщалось, что в Демократической Республике Конго число предполагаемых случаев заражения эболой превысило тысячу. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку эболы в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения.