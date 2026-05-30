Мостовой считает, что финал ЛЧ был одним из самых легких матчей для Сафонова

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Финал Лиги чемпионов был для российского вратаря французского футбольного клуба ПСЖ Матвея Сафонова одним из самых легких матчей. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ в финале обыграл английский «Арсенал» и стал победителем Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти парижане были сильнее — 4:3. Сафонов провел весь матч, он стал первым российским футболистом, победившим в Лиге чемпионов дважды.
«Для Матвея Сафонова это был один из самых легких матчей, потому что всего был один удар — первый, когда он не выручил. Мяч над ним пролетел, думал, что низом будет. Но Кай Хаверц, конечно, в том эпизоде молодец. Лигу чемпионов выиграли три вратаря, похожая ситуация с прошлым годом, многие голкиперы выигрывают. Просто Матвей заслужил это место, выиграл конкуренцию, он ловит свой счастливый момент, пользуется этим. Как я говорил при его переходе — бегом туда, бегом. Нужно поздравить и главного тренера ПСЖ Луиса Энрике, два [титула] подряд, здорово, молодцы», — сказал Мостовой.