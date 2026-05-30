Мостовой считает, что финал ЛЧ был одним из самых легких матчей для Сафонова

«Для Матвея Сафонова это был один из самых легких матчей, потому что всего был один удар — первый, когда он не выручил. Мяч над ним пролетел, думал, что низом будет. Но Кай Хаверц, конечно, в том эпизоде молодец. Лигу чемпионов выиграли три вратаря, похожая ситуация с прошлым годом, многие голкиперы выигрывают. Просто Матвей заслужил это место, выиграл конкуренцию, он ловит свой счастливый момент, пользуется этим. Как я говорил при его переходе — бегом туда, бегом. Нужно поздравить и главного тренера ПСЖ Луиса Энрике, два [титула] подряд, здорово, молодцы», — сказал Мостовой.