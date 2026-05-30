AP: США вывели из строя судно, пытавшееся прорвать блокаду в Оманском заливе

Вооруженные силы США вывели из строя сухогруз, который пытался прорвать американскую блокаду в Оманском заливе. Об этом сообщает издание Associated Press.
«Судно было выведено из строя американской авиацией в Оманском заливе», — сообщает источник.
Речь идет о сухогрузе Lian Star, который следовал под флагом Гамбии. Уточняется, что судно проигнорировало предупреждения американских вооруженных сил и попыталось войти в иранский порт через Оманский залив. При этом судно, как сообщает источник, по-прежнему дрейфует в акватории.
Ранее KP.RU сообщал, что американские военнослужащие выстрелами «вывели из строя» танкер из Ирана в районе Оманского залива. Как заявило Центральное командование ВС США, судно Hasna проходил через международные воды по пути в иранский порт, игнорируя предупреждения.