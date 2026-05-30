AP: США вывели из строя судно, пытавшееся прорвать блокаду в Оманском заливе

Речь идет о сухогрузе Lian Star, который следовал под флагом Гамбии. Уточняется, что судно проигнорировало предупреждения американских вооруженных сил и попыталось войти в иранский порт через Оманский залив. При этом судно, как сообщает источник, по-прежнему дрейфует в акватории.