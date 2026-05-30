Фурсин: сцены «Театрального бульвара» в Москве преобразились

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Третий Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар» стартовал в Москве 30 мая. В этом году его сцены преобразились, достигнув высокого профессионального уровня, сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
«Мы в этом году не только увеличили количество площадок, но и масштаб — каждая сцена сильно преобразилась. Выход на сцену на улицу для любого театрального коллектива — это смена концепции, сейчас сцены фактически носят высокопрофессиональный уровень и по свету, и по звуку. Поэтому нашим артистам, откуда бы они ни были — из Москвы, из регионов России или даже из-за рубежа — будет очень комфортно работать на этих сценах. Второе — мы задействовали площадки, которые прошли этапы благоустройства, например, Пушкинская набережная, Царская набережная в Коломенском», — сказал Фурсин.
Он отметил, что также в выходные по районам Москвы будет курсировать передвижная сцена «Дилижанс», где можно будет увидеть спектакли «Театрального бульвара».
Программа фестиваля включит театральные постановки от разных коллективов со всех уголков России, будут представлены как государственные, так и частные театры. «При этом заявок от частных театров, студенческих коллективов было в два раза больше, чем даже от государственных. Такому уровню способствовало участие Союза театральных деятелей Российской Федерации, которому в этом году 150 лет. И фактически в рамках “Театрального бульвара”, начинается Всероссийский марафон-фестиваль “Россия — театр — общество”. Так что программа насыщенная, количество дней даже больше, чем в прошлом году, и количество сцен больше», — добавил руководитель департамента.
О фестивале.
В этом году «Театральный бульвар» пройдет на 10 площадках, в том числе в музее-заповеднике «Коломенское», на Покровском и Чистопрудном бульварах, а главная сцена расположится на Пушкинской набережной в Парке Горького. В афишу вошли спектакли таких флагманских московских театров, как «Современник», Российский академический молодежный театр, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, Театр имени Моссовета, Московский театр Олега Табакова, Московский Художественный театр имени А. П. Чехова. Впервые в фестивале участвуют Государственный академический Малый театр России и Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова.
В специальной программе «Первый план» впервые пройдут показы студенческих дипломных спектаклей, выступят молодые артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Воронежа. Иностранные студенты китайского курса Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург) покажут на сценах в Парке Горького и у Политехнического музея интерпретацию пушкинского «Бориса Годунова» на китайском языке с русскими субтитрами.
Фестиваль проходит в рамках масштабного городского проекта "Лето в Москве, третий сезон которого открылся в столице 30 мая. Проект охватит более 500 площадок во всех районах города.