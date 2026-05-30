Жителей Массачусетса напугал громкий взрыв в небе: что случилось

В субботу жители американского штата Массачусетс слышали мощный звук, схожий с взрывами. Об этом информирует телеканал WCVB.
По сообщениям очевидцев, около 14:00 по местному времени (21:00 мск) в ряде мест штата прозвучал похожий на взрыв гул. Кроме того, некоторые люди ощущали вибрацию.
На данный момент обстоятельства случившегося не называются. Местный метеоролог NBC News Памела Гарднер сообщила, что грохот и вибрация могли быть результатом взрыва метеорита в воздушном пространстве над штатом.
Накануне ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время наземных испытаний силовой установки во Флориде. Из-за этого сильно пострадал стартовый комплекс № 36 на космодроме мыса Канаверал.
По данным Associated Press, из-за взрыва ракеты New Glenn участие компании Blue Origin в американской лунной программе может сдвинуться как минимум на год.