В Коми опровергли изъятие ребенка из семьи из-за ущерба конструкции к 9 Мая

По данным полиции, 18 апреля трое несовершеннолетних 2017 года рождения залезли на конструкцию, установленную у городского бассейна Сыктывкара ко Дню Победы. Предположительно, от того, что дети бегали и прыгали по ней, конструкция была повреждена. По словам омбудсмена, проступок несовершеннолетних будет рассмотрен на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних, которое назначено на 2 июня. Комиссия определит необходимые меры профилактического характера.