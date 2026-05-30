Сафонов рассказал, почему у него болит голова после финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российский вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов счастлив победе в Лиге чемпионов, но у него болит голова из-за столкновения с защитником и капитаном команды Маркиньосом. Об этом Сафонов рассказал в эфире Okko.
Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ обыграл в финале Лиги чемпионов английский «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти). В первом тайме Сафонову оказывали помощь после столкновения с Маркиньосом.
«Это было очень тяжело, я очень счастлив, что выиграли и победили. Сидел на траве и был опустошен? Знаете, к сожалению, у меня немного болит голова, был эпизод с Маркиньосом, мне немного досталось. Но это часть игры, я все равно очень счастлив. Сейчас не хочу тратить много энергии, мне бы подкопить, перезагрузиться, завтра вернемся в Париж, будет парад, будем праздновать», — сказал Сафонов.
Сафонов стал первым российским футболистом, победившим в Лиге чемпионов дважды.