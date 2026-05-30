Лимит в 20 литров на продажу бензина АИ-92 ввели в Крыму

Лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров ввели в Крыму с воскресенья, 31 мая, из-за ограниченного запаса топлива. Об этом в субботу, 30 мая, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
— По причине ограниченного запаса автомобильного бензина марки АИ-92 с 31 мая вводится ограничение на его розничную реализацию: не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена. Ожидаемый срок нормализации данной ситуации — в течение 30 дней, — написал он в Telegram-канале.
Аксенов добавил, что с 31 мая в Крыму отпуск бензина АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, также по талонам — без ограничений по объему. Продажа бензина АИ-95 на АЗС АТАН и ТЭС будет осуществляться только по талонам.
Актуальные адреса АЗС, где бензин есть в наличии, опубликованы на сайте регионального Министерства топлива и энергетики.
29 мая глава республики сообщал, что в Крыму с 30 мая введут лимит на продажу бензина марки Аи-95. Продавать топливо будут до 20 литров в одни руки один раз в сутки.