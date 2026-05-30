Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лимит в 20 литров на продажу бензина АИ-92 ввели в Крыму

Лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров ввели в Крыму с воскресенья, 31 мая, из-за ограниченного запаса топлива. Об этом в субботу, 30 мая, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров ввели в Крыму с воскресенья, 31 мая, из-за ограниченного запаса топлива. Об этом в субботу, 30 мая, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

— По причине ограниченного запаса автомобильного бензина марки АИ-92 с 31 мая вводится ограничение на его розничную реализацию: не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена. Ожидаемый срок нормализации данной ситуации — в течение 30 дней, — написал он в Telegram-канале.

Аксенов добавил, что с 31 мая в Крыму отпуск бензина АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, также по талонам — без ограничений по объему. Продажа бензина АИ-95 на АЗС АТАН и ТЭС будет осуществляться только по талонам.

Актуальные адреса АЗС, где бензин есть в наличии, опубликованы на сайте регионального Министерства топлива и энергетики.

29 мая глава республики сообщал, что в Крыму с 30 мая введут лимит на продажу бензина марки Аи-95. Продавать топливо будут до 20 литров в одни руки один раз в сутки.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше