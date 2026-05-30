Английский болельщик сбежал из больницы в Будапеште, чтобы попасть на финал ЛЧ

Ранее местные власти объявили, что разыскивают британца, получившего опасную для жизни травму, но самовольно покинувшего больницу. Он был доставлен туда после падения с электросамоката, но сбежал, чтобы посмотреть матч своей любимой команды. К его разочарованию, лондонский «Арсенал» уступил ПСЖ по пенальти (основное время матча закончилось со счетом 1:1) и не смог впервые в своей истории стать победителем Лиги чемпионов. Этот титул во второй раз подряд завоевал парижский клуб.