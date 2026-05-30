Английский болельщик сбежал из больницы в Будапеште, чтобы попасть на финал ЛЧ

БУДАПЕШТ, 30 мая. /ТАСС/. Британский болельщик, приехавший в Будапешт на финал Лиги чемпионов по футболу, получил серьезную травму и попал в больницу, но сбежал оттуда, чтобы попасть на стадион. Как сообщило Главное полицейское управление венгерской столицы, он вернулся в медучреждение только после окончания матча между английским «Арсеналом» и французским «Пари Сен-Жермен», который проходил на «Пушкаш-Арене».
«Полиции удалось связаться с британцем, который был тяжело травмирован в результате падения с самоката. Связь с ним удалось установить через его родственника. Футбольный болельщик вернулся в больницу, где ему окажут медицинскую помощь», — уточнило полицейское управление на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Ранее местные власти объявили, что разыскивают британца, получившего опасную для жизни травму, но самовольно покинувшего больницу. Он был доставлен туда после падения с электросамоката, но сбежал, чтобы посмотреть матч своей любимой команды. К его разочарованию, лондонский «Арсенал» уступил ПСЖ по пенальти (основное время матча закончилось со счетом 1:1) и не смог впервые в своей истории стать победителем Лиги чемпионов. Этот титул во второй раз подряд завоевал парижский клуб.
