Кафанов: игра Сафонова вынудила футболистов «Арсенала» ошибиться в серии пенальти

«Во время серии пенальти Матвей выглядел очень спокойным и уверенным и сохранял хладнокровие вплоть до последнего удара, когда угадал полет мяча. Думаю, в том числе и эта уверенность Матвея вынудила двух игроков “Арсенала” ошибиться при исполнении пенальти. Все последние дни игроки сборной России только и говорили о предстоящем матче, о переживаниях и пожеланиях Матвею, трудно по горячим следам осознать, что значит для российской вратарской школы и для российского футбола эта победа. Осознание придет со временем, спасибо Моте за то, что подарил такой большой праздник российским болельщикам футбола», — сказал Кафанов.