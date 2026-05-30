Кафанов: игра Сафонова вынудила футболистов «Арсенала» ошибиться в серии пенальти

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Уверенность и игра российского вратаря французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова вынудила футболистов английского «Арсенала» ошибаться в серии послематчевых пенальти в финале Лиги чемпионов. Такое мнение высказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, комментарий которого приводит пресс-служба национальной команды.
Основное и дополнительное время решающего матча завершилось со счетом 1:1. По пенальти победу одержала французская команда. В серии 11-метровых игроки «Арсенала» два раза пробили мимо ворот. Голкипер лондонцев Давид Райя отразил один удар.
«Во время серии пенальти Матвей выглядел очень спокойным и уверенным и сохранял хладнокровие вплоть до последнего удара, когда угадал полет мяча. Думаю, в том числе и эта уверенность Матвея вынудила двух игроков “Арсенала” ошибиться при исполнении пенальти. Все последние дни игроки сборной России только и говорили о предстоящем матче, о переживаниях и пожеланиях Матвею, трудно по горячим следам осознать, что значит для российской вратарской школы и для российского футбола эта победа. Осознание придет со временем, спасибо Моте за то, что подарил такой большой праздник российским болельщикам футбола», — сказал Кафанов.
«Финал, в котором лучшая атака играла против лучшей обороны. Матч, в котором практически не было голевых моментов. Минимальное количество ударов в створ, но при этом очень высокое напряжение, где каждая команда была достойна победы. Когда забивали гол в ворота Матвея, удар наносился с близкого расстояния, и мяч пролетел в мертвой для вратаря зоне над головой под перекладину, очень сложный для любого голкипера удар», — добавил тренер вратарей сборной России.
Кафанов отметил хорошую игру Сафонова на выходах. «В финале во всех этих ситуациях он действовал уверенно. Если шел на мяч, ни разу не ошибся. Всегда добирался до него и в тех моментах, когда приходилось бросаться в ноги нападающим соперника. Очень непростая для вратаря игра, где любая ошибка стоила поражения», — заключил специалист.
ПСЖ во второй раз подряд завоевал главный клубный трофей Европы.