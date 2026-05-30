В Тульской области создадут общественный совет при губернаторе из числа бойцов СВО

Глава региона поздравил с завершением обучения и отметил, что 12 участников программы получили работу в органах власти и госучреждениях Тульской области, 4 человека стали депутатами, 10 — получили повышение на своих предприятиях, еще 7 вступили в общественные советы региона. Обучение в рамках проекта «Герой 71» завершилось защитой проектов и вручением дипломов о профессиональной переподготовке и дипломов наставников проекта. «Я убежден, что каждый из вас, хотя был наставляемым внутри этой программы, сам по себе тоже является наставником! Я очень рассчитываю на то, что связь, которая сегодня установилась между вами — и деловая, и товарищеская — не завершится с окончанием обучения, и что вы пополните ряды наставников для ребят, которые будут в дальнейшем принимать участие в проекте “Герой 71”, — сказал губернатор.