В Тульской области создадут общественный совет при губернаторе из числа бойцов СВО

ТУЛА, 30 мая. /ТАСС/. Глава Тульской области Дмитрий Миляев инициировал создание общественного совета при губернаторе из числа участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам завершения очного обучения участников первого потока направления «Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона» проекта «Герой 71».
«30 мая в парк-отеле “Шахтер” в Тульской области завершили очное обучение участники первого потока направления “Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона” проекта “Герой 71”, аналога федеральной программы “Время героев”. По инициативе Дмитрия Миляева в Тульской области будет сформирован общественный совет при губернаторе из числа участников СВО», — говорится в сообщении.
Глава региона поздравил с завершением обучения и отметил, что 12 участников программы получили работу в органах власти и госучреждениях Тульской области, 4 человека стали депутатами, 10 — получили повышение на своих предприятиях, еще 7 вступили в общественные советы региона. Обучение в рамках проекта «Герой 71» завершилось защитой проектов и вручением дипломов о профессиональной переподготовке и дипломов наставников проекта. «Я убежден, что каждый из вас, хотя был наставляемым внутри этой программы, сам по себе тоже является наставником! Я очень рассчитываю на то, что связь, которая сегодня установилась между вами — и деловая, и товарищеская — не завершится с окончанием обучения, и что вы пополните ряды наставников для ребят, которые будут в дальнейшем принимать участие в проекте “Герой 71”, — сказал губернатор.
Миляев отдельно поблагодарил бойцов, которые проходили обучение одновременно с выполнением боевых задач, а также командиров, которые дали возможность участникам программы заниматься очно. Глава региона подчеркнул, что проекты первого потока программы будут обобщены и доработаны. В завершение мероприятия участники программы пообщались со своими наставниками. Глава Тульской области побеседовал со своими подопечными — Владимиром Шуваевым и Далерходжой Алиакбаровым.
О программе.
Образовательная программа «Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона» проекта «Герой 71» реализуется корпоративным университетом правительства Тульской области совместно с Президентской академией. На нее было подано свыше 400 заявок. Обучение стартовало 26 мая 2025 года и состояло из четырех очных модулей: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления», а также стажировки и работу с наставниками в межмодульный период. Заключительный модуль завершился 30 мая 2026 года.