Дюков: вратарь ПСЖ Сафонов станет примером для многих российских ребят

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов показал, что игрок из российского чемпионата способен покорять главные вершины мирового футбола, его опыт станет примером для многих российских ребят. Такое мнение высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, комментарий которого приводит пресс-служба РФС.
Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ обыграл английский «Арсенал» и стал победителем Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти парижане были сильнее — 4:3. Футболисты «Арсенала» дважды пробили мимо ворот.
«Поздравляю Матвея Сафонова, вратаря сборной России, с победой в Лиге чемпионов. Сегодня ПСЖ в тяжелейшей борьбе одолел “Арсенал” в серии послематчевых пенальти и защитил чемпионский титул. Матвей внес важный вклад в эту победу и стал первым в истории российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Это достижение, которое останется в летописи европейского футбола навсегда», — сказал Дюков.
«Матвей показал, что игрок, выросший в российском чемпионате, способен покорять главные вершины мирового футбола снова и снова. Уверен, этот пример станет вдохновением для многих ребят, которые только делают первые шаги в футболе. Еще раз поздравляю Матвея. И уверен, что он не планирует останавливаться на достигнутом», — добавил глава РФС.