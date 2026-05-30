В Белгороде вернут уличное освещение и мобильный интернет

«Принимая во внимание запрос жителей, дал поручение с сегодняшнего вечера включить городское уличное освещение и возобновить стабильное предоставление услуг мобильного интернета в Белгороде», — сообщил Шуваев.
Как уточнил врио губернатора, окончательное решение о восстановлении освещения и связи в районах и муниципалитетах будут принимать местные власти «с учетом оперативной обстановки».
Отключение уличного освещения в Белгороде началось в октябре прошлого года. По данным городских властей, данная мера позволяет сократить потребление электроэнергии вдвое и направить высвободившиеся мощности на восстановление поврежденных сетей.