CNBC: Компания из США тестирует гуманоидных роботов в зоне спецоперации

Компания Foundation Future Industries из США, которая связана с семьей американского президента Дональда Трампа, тестирует человекоподобных роботов в зоне боевых действий на Украине. Об этом в субботу, 30 мая, сообщил телеканал CNBC.
— Foundation получила широкое международное признание в начале 2026 года, отправив два своих прототипа Phantom MK-1 на Украину для пилотной демонстрации. Это стало первым известным случаем применения человекоподобных роботов в зоне боевых действий, — сказано в статье.
Уточняется, что продолжающиеся испытания сосредоточены на решении логистических задач в опасных зонах.
По словам главы компании Санкаета Патака, испытания MK-1 на Украине уже доказали способность робота выполнять задачи по доставке грузов, говорится в публикации.
