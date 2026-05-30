Бивол пожаловался на «ржавчину» из-за простоя без боев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Бивол считает, что «заржавел» из-за того, что на протяжении долгого времени не проводил поединки. Об этом спортсмен рассказал журналистам.
Ранее ТАСС сообщал, что Бивол победил немца Михаэля Эйферта единогласным решением судей и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.
«Мог закончить досрочно, но не настолько были шансы. Травма не беспокоит, хотя это со мной всю жизнь. Форма была не стопроцентная. Было ощущение, что ржавчина сидит. Может быть, можно было какой-то бой провести и выйти на стопроцентную форму», — сказал Бивол.
На счету 35-летнего Бивола теперь 25 побед (12 нокаутом) и 1 поражение. В прошлом бою в феврале 2025 года Бивол стал абсолютным чемпионом мира, выиграв у соотечественника Артура Бетербиева решением судей и взяв реванш за поражение в первом поединке. В апреле того же года Бивол был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC) за отказ от проведения защиты в установленные сроки. В апреле нынешнего года Всемирная боксерская организация (WBO) отказалась санкционировать бой россиянина с Эйфертом, но сохранила титул за Биволом.