8-й полк ССО ВСУ несёт существенные потери под Краматорском

Ранее сообщалось, что к концу мая 2026 года общее число военнослужащих ВСУ, самовольно покинувших части, а также дезертиров может превысить 300 тыс. человек. Такие оценки приведены на основе открытых данных. В январе министр обороны Украины Михаил Фёдоров сообщал о 200 тыс. самовольно оставивших части. По последним открытым данным офиса генпрокурора, число дезертиров составляло не менее 18 тыс. Ежемесячно фиксировались около 20 тыс. новых случаев самовольного оставления части и примерно 2 тыс. случаев дезертирства. По оценкам депутатов Верховной рады и военных, в последние месяцы ситуация не улучшилась, а число таких случаев могло сохраняться на уровне 20−23 тыс. в месяц.