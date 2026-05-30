Бивол после боя с Эйфертом заявил, что его позвали на рыбалку

На счету 35-летнего Бивола теперь 25 побед (12 нокаутом) и 1 поражение. В прошлом бою в феврале 2025 года Бивол стал абсолютным чемпионом мира, выиграв у соотечественника Артура Бетербиева решением судей и взяв реванш за поражение в первом поединке. В апреле того же года Бивол был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC) за отказ от проведения защиты в установленные сроки. В апреле нынешнего года Всемирная боксерская организация (WBO) отказалась санкционировать бой россиянина с Эйфертом, но сохранила титул за Биволом.