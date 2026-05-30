В Хабаровском крае снег по колено выпал за день до лета

В Хабаровском крае за сутки до начала лета погода словно перепутала календарь: пока юг региона готовится к тёплому Дню города, северные и горные районы внезапно вернулись в зиму — со снегом на дорогах и перевалах.
В Николаевском, Ванинском и Солнечном районах жители делятся кадрами заснеженных сопок, дорог и лесных участков. Для конца мая такая картина выглядит почти нереальной, словно весна на мгновение отступила, уступив место зиме.
По сообщениям очевидцев, снег в ряде мест был достаточно интенсивным, чтобы на дорогах появился заметный снежный покров. Причиной погодной аномалии стал глубокий холодный циклон, пришедший со стороны Охотского моря.
Особенно непростая обстановка сложилась на перевальных участках трассы Лидога — Ванино. Здесь снегопад осложнил движение транспорта на серпантинах и затяжных подъёмах, где дорожные условия меняются буквально за считанные километры.
Ситуацию усиливает и то, что часть автомобилей уже «переобута» в летнюю резину. В таких условиях большегрузам и легковому транспорту требуется больше осторожности и времени на преодоление сложных участков дороги.
Госавтоинспекция региона рекомендует водителям по возможности отложить поездки по направлению Лидога — Ванино до стабилизации погодной обстановки и расчистки перевалов.
И на этом фоне — почти другой мир. Пока север и горные районы возвращаются в зимний пейзаж, в Хабаровске 31 мая ожидается до +27 градусов и солнечная погода. Именно в таких условиях краевая столица встретит День города.
Разница между районами края в последние дни весны превышает 20 градусов, превращая один регион в две разные климатические истории — летнюю и почти зимнюю, существующие одновременно.