Режим беспилотной опасности ввели в Волгограде вечером 30 мая

Угроза беспилотной опасности нависла над Волгоградской областью вечером субботы, 30 мая.
О возможной атаке БПЛА волгоградцев предупредили в 23:37. Горожан попросили отойти от окон, а в идеале — остаться в самой безопасной комнате квартиры или дома, не пользоваться лифтом и сохранять осторожность при прогулках на открытых участках улиц.
О беспилотной опасности жителям региона сообщали и накануне. Сегодня утром в Минобороны подтвердили уничтожение дронов рад территорией Волгоградской области.
Фото Андрея Поручаева.
