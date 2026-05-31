Что можно и нельзя делать на Святую Троицу 31 мая 2026 года

С Днем Святой Троицы тесно связан день особого поминовения усопших — Троицкая родительская суббота, которая в 2026 году приходится на 30 мая. Это одна из двух главных вселенских родительских суббот в году, наряду с Мясопустной. В этот день Церковь молится о всех «от века скончавшихся» православных христианах, включая тех, кто внезапно умер в пути, в горах, на море или на войне и не получил обычного отпевания. В храмах в Троицкую субботу служится особая вселенская панихида. Верующие подают записки с именами усопших родственников, ставят свечи на канун и приносят продукты для поминальной трапезы. В народной традиции именно в субботу, а не в сам день праздника, принято посещать кладбища, приводить в порядок могилы и молиться о своих близких. В сам же День Святой Троицы, в воскресенье, церковный устав не предполагает заупокойных молений, так как это день торжества жизни и рождения Церкви. Тем не менее, во время коленопреклоненных молитв на вечерне священник читает особое прошение «о иже во аде держимых» — о тех, кто находится в аду, что символизирует победу Христа и над адом.