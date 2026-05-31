Что можно и нельзя делать в день Федота Овсяника 31 мая на Семь дев

Узнали приметы и запреты на 31 мая, когда отмечают день Федота Овсяника.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 31 мая вспоминает святого Феодота Корчемника. В народе отмечают день Федота Овсяника. Кроме того, в указанную дату вспоминают семь дев-мучениц, которые пострадали в начале IV века. Отсюда появилось название Семь дев.

Что нельзя делать 31 мая.

Запрещено планировать важные дела. Считалось, что они окажутся безрезультатными. Не рекомендуется ломать ветки с дуба, рвать листья. Подобное может привести к неприятностям. Одиноким девушкам не стоит целый день быть дома, так как можно остаться незамужними.

Что можно делать 31 мая.

По традиции, с названной даты начинали сеять овес. Также было принято готовить кисель из овса и выливать его под дуб. Таким образом можно получить богатый урожай.

Согласно приметам, яблоня и рябина, которые начинают цвести, указывают на позднюю осень. В том случае, если дуб распутался раньше ясеня, то лето будет засушливым.

