Что произошло в Приморском крае в ночь на 31 мая

Сильный ливень с порывистым ветром повредил кровлю средней школы имени А. И. Крушанова в селе Михайловка. На месте уже демонтируют поврежденные элементы крыши и расчищают территорию. Прокуратура Михайловского района взяла на контроль ликвидацию последствий стихии и восстановление здания, а также оценит своевременность проведения ремонтов — ранее по иску надзорного ведомства на школу и местную администрацию уже возложили обязанность провести техобследование.