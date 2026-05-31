Что произошло в Приморском крае в ночь на 31 мая

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении трех участников организованной группы, пытавшихся сбыть 80 килограммов ядовитых веществ на сумму более 28 миллионов рублей. Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ. Дело в отношении одного из обвиняемых прекращено в связи с его смертью.
Вечером 29 мая в Уссурийске 15-летний велосипедист на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю GWM TANK, в результате чего произошло столкновение. Школьник с травмами госпитализирован, также пострадал пассажир внедорожника.
Сильный ливень с порывистым ветром повредил кровлю средней школы имени А. И. Крушанова в селе Михайловка. На месте уже демонтируют поврежденные элементы крыши и расчищают территорию. Прокуратура Михайловского района взяла на контроль ликвидацию последствий стихии и восстановление здания, а также оценит своевременность проведения ремонтов — ранее по иску надзорного ведомства на школу и местную администрацию уже возложили обязанность провести техобследование.