В Хабаровском крае север останется в холоде, а юг прогреется до 27 градусов

В Хабаровском крае 31 мая температура воздуха будет отличаться более чем на 20 градусов в зависимости от района, а сразу в нескольких территориях продолжают действовать предупреждения о паводковой обстановке, — сообщает метеосервис прогноза погоды.
Самая тёплая погода ожидается на юге региона. В Хабаровске, Вяземском и Бикине воздух прогреется до +27 градусов. День пройдёт преимущественно без осадков, с солнечной погодой и слабым ветром.
Для хабаровчан прогноз оказался особенно удачным: День города встретит жителей почти летним теплом. Во время основных праздничных мероприятий температура составит около +25…+27 градусов, а вечером останется комфортной для прогулок и концертов под открытым небом.
В Чегдомыне синоптики прогнозируют до +25 градусов и преимущественно облачную погоду без существенных осадков. В Комсомольске-на-Амуре будет заметно прохладнее — до +16 градусов, местами возможны дожди.
На побережье и в северных районах сохраняется совсем другая картина. В Советской Гавани воздух прогреется до +17 градусов, в Охотске — лишь до +9 градусов, в Николаевске-на-Амуре — до +8 градусов. Самой холодной точкой региона остаётся Чумикан, где дневная температура не поднимется выше +4 градусов.
Одновременно в Хабаровске, Вяземском, Бикине и Комсомольске-на-Амуре сохраняется предупреждение о паводковой опасности среднего уровня.
В Чегдомыне, Чумикане, Охотске и Николаевске-на-Амуре действуют предупреждения об экстремальном уровне паводковой опасности.
Таким образом, последний день весны в Хабаровском крае пройдёт сразу в двух сезонах: пока юг региона готовится встречать лето и День города под солнцем, север продолжает жить в условиях холодной погоды и паводковых рисков.