В России отмечают Троицу 31 мая: главные обряды, обычаи и запреты дня

Троица является одним из двунадесятых праздников, то есть 12 основных православных церковных событий, которые следуют после Светлого Христова Воскресенья. Еще одно название этого праздника — Пятидесятница, так как его отмечают на 50-й день после Пасхи. Об основных традициях и обрядах в этот день, а также о связанных с ним народных приметах — в материале Aif.ru.
Что за праздник Троица.
В 2026 году День Святой Троицы отмечают 31 мая. Перед этим праздником православные отмечают Троицкую родительскую субботу — день, когда вспоминают об ушедших родных и обо всех умерших христианах. В этом году она приходится на 30 мая. В понедельник, который наступает сразу после Троицы, то есть 1 июня, отмечается День Святого Духа.
Согласно Новому Завету, перед Вознесением в Царствие Небесное Иисус Христос пообещал своим ученикам, апостолам, что в утешение отправит им от Своего Отца Святого Духа. Когда они собрались в Сионской горнице в Иерусалиме на 50-й день после Христова Воскресения Святой Дух сошел к ним в виде языков огня, которые касались, но не обжигали. Таким образом ученики исполнились Святого Духа и смогли говорить на разных языках, чтобы вести проповеди Евангелия для всех народов. Тогда апостол Петр обратился к иудеям с проповедью, после которой во Христа уверовали несколько тысяч человек.
Благодаря ученикам христианство начало распространяться по всему миру. Поэтому День сошествия Святого Духа считается днем создания христианской церкви.
Официально Троицу начали отмечать с 381 года, тогда на Втором Вселенском Константинопольском церковном соборе было утверждено учение о трех ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом Духе. В России отмечать Троицу стали только в начале XIV века при преподобном Сергии Радонежском.
Какие главные традиции и обряды.
На Троицу принято посещать церковные богослужения. Храмы в этот день украшают зелеными ветвями и цветами, которые выступают как символ жизни и духовного обновления.
Накануне праздника в храмах совершается всенощное бдение. В сам праздник служат Божественную литургию, а после нее — великую вечерню, которая прославляет сошествие Святого Духа, и читаются три молитвы — «Святому Духу», «Ко Пресвятой Троице», «На сошествие Святого Духа» — с коленопреклонением священнослужителей и прихожан.
На следующий день после Троицы отмечают Духов день — прославляют Святой Дух.
Вопреки распространенному мнению, православные на Троицу не ходят на кладбище. Для этого в отводится — Троицкая родительская суббота, которую отмечают накануне праздника.
Праздник Троицы перенял многие обряды, которые существовали до принятия христианства. Так, славяне в конце мая отмечали Семик, или Зеленые святки, — переход от весны к лету. К празднику девочки ломали березовые ветки и украшали ими дом снаружи и внутри, наряжали березу, водили вокруг нее хороводы, пели песни, садились за праздничный стол.
Сейчас христиане освящают березовые ветки в храмах, приносят домой и ставят у икон. Можно освятить на Троицу целебные травы, которые, как считается, обладают еще большей силой.
Что нужно делать на Троицу.
На Троицу принято собираться гостями, родственниками и друзьями за столом, готовить угощение. Так как праздник не выпадает на пост, меню можно разнообразить любыми блюдами. За праздничный стол обычно садятся после службы в храме.
В сельской местности часто в этот день устраивают народные гулянья с танцами и песнями, плетут венки из луговых трав, водят хороводы, разжигают костры.
Кроме того, на Троицу и в течение двух недель после нее собирают травы и заготавливают веники для бань.
Что запрещено в этот день.
Церковь не вводит строгих запретов для верующих в праздничный день Троицы. Однако в народе в праздник советуют избегать ссор и ругани, не заниматься тяжелым трудом и рукоделием. Кроме того, по народным поверьям, на Троицу запрещено заходить в реки и озера, чтобы русалки или водяные не утащили на дно.
Какие народные приметы есть в этот день.
С Троицей в народе связаны многие приметы. Так, например, считается, что если на праздник пойдет дождь, то лето будет теплым, а урожай — богатым.
Свадьба в Пятидесятницу, согласно народным приметам, означала несчастливую семейную жизнь. При этом сватовство на Троицу, напротив, — счастливую.
На Троицу советуют слушать кукушку — сколько раз она прокукует незамужней девушке, столько дней ей ждать до замужества.
Как было принято гадать на Руси на Троицу.
Церковь не одобряет гадания, тем не менее, ворожба на Троицу довольно популярна. В этот день на Руси гадали на венках, на травах и у реки.
Праздничным вечером нужно сплести венок из березовых ветвей и трав и оставить его на ночь во дворе. Согласно поверьям, если к утру он не завянет, личная жизнь сложится удачно.
Еще один способ — в венок вставляли зажженную свечку и пускали вниз по реке. Если он быстро утонет, то любовные отношения завершать скоро, если венок прибьет к берегу — нужно готовиться к свадьбе в этом году.
Гадали на зверобое. Стебли свежесобранной травы выкручивали, произнося имя любимого человека. Если пойдет красный сок — он полюбит тебя, если прозрачный — серьезных чувств ожидать не стоит.
У реки гадали на исполнение желаний. В полдень брали со дна реки небольшой камень и высушивали его. Ночью при луне возвращались к реке с камнем и веточкой ивы, бросали их в воду, загадывая желание, и наблюдали за рябью на воде. Если она кругообразная — желание не исполнится.