В России отмечают Троицу 31 мая: главные обряды, обычаи и запреты дня

Согласно Новому Завету, перед Вознесением в Царствие Небесное Иисус Христос пообещал своим ученикам, апостолам, что в утешение отправит им от Своего Отца Святого Духа. Когда они собрались в Сионской горнице в Иерусалиме на 50-й день после Христова Воскресения Святой Дух сошел к ним в виде языков огня, которые касались, но не обжигали. Таким образом ученики исполнились Святого Духа и смогли говорить на разных языках, чтобы вести проповеди Евангелия для всех народов. Тогда апостол Петр обратился к иудеям с проповедью, после которой во Христа уверовали несколько тысяч человек.