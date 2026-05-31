Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На стадионе в Европе подняли флаг РФ после победы ПСЖ: жена символически поздравила Сафонова

Флаг России подняли на поле «Пушкаш Арены» в Будапеште после триумфа Сафонова.

Источник: Комсомольская правда

На «Пушкаш Арене» в Будапеште в честь триумфа ПСЖ в Лиге чемпионов был поднят российский флаг. Триколор оказался на стадионе благодаря супруге вратаря Матвея Сафонова Марине. Об этом сообщается в соцсетях.

«Флаг России на поле “Пушкаш Арены” в Будапеште, где Матвей Сафонов вместе с партнерами по ПСЖ празднует вторую подряд победу в Лиге чемпионов», — передает RT.

Вратарь ПСЖ из России Матвей Сафонов вошел в историю российского футбола. Его команда победила в финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026 над лондонским «Арсеналом». Эта победа сделала 27-летнего голкипера первым российским футболистом в истории, который дважды становился победителем Лиги чемпионов.

Сам Сафонов не сдержал эмоций после победы с ПСЖ в финале Лиги чемпионов и расплакался.

Узнать больше по теме
Будапешт: столица Венгрии и один из главных городов Центральной Европы
Будапешт — столица Венгрии и крупнейший город страны, расположенный на берегах Дуная. Город известен своей архитектурой, термальными источниками и политическим значением в регионе. Разбираем, где он находится, чем известен и какую роль играет сегодня.
Читать дальше