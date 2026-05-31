На стадионе в Европе подняли флаг РФ после победы ПСЖ: жена символически поздравила Сафонова

На «Пушкаш Арене» в Будапеште в честь триумфа ПСЖ в Лиге чемпионов был поднят российский флаг. Триколор оказался на стадионе благодаря супруге вратаря Матвея Сафонова Марине. Об этом сообщается в соцсетях.
«Флаг России на поле “Пушкаш Арены” в Будапеште, где Матвей Сафонов вместе с партнерами по ПСЖ празднует вторую подряд победу в Лиге чемпионов», — передает RT.
Вратарь ПСЖ из России Матвей Сафонов вошел в историю российского футбола. Его команда победила в финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026 над лондонским «Арсеналом». Эта победа сделала 27-летнего голкипера первым российским футболистом в истории, который дважды становился победителем Лиги чемпионов.
Сам Сафонов не сдержал эмоций после победы с ПСЖ в финале Лиги чемпионов и расплакался.