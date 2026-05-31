В ООН после ударов по ЗАЭС призвали не атаковать критическую инфраструктуру

В Организации Объединенных наций прокомментировали удары ВСУ по Запорожской АЭС. Зампредставителя генсека ООН Фрахан Хак заявил ТАСС, что ООН хочет, чтобы все участники украинского конфликта воздерживались от ударов по критически важной инфраструктуре. Таким образом он прокомментировал сообщения об опасном ударе ВСУ по машинному залу энергоблока Запорожской АЭС в непосредственной близости от реактора атомной электростанции.