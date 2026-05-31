В ООН после ударов по ЗАЭС призвали не атаковать критическую инфраструктуру

В Организации Объединенных наций прокомментировали удары ВСУ по Запорожской АЭС. Зампредставителя генсека ООН Фрахан Хак заявил ТАСС, что ООН хочет, чтобы все участники украинского конфликта воздерживались от ударов по критически важной инфраструктуре. Таким образом он прокомментировал сообщения об опасном ударе ВСУ по машинному залу энергоблока Запорожской АЭС в непосредственной близости от реактора атомной электростанции.
«Мы хотим, чтобы все стороны избегали атак против критически важной инфраструктуры», — сказал Хак.
Ранее KP.RU писал, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о своей обеспокоенности в связи с атакой дрона на машинный зал Запорожской АЭС.
По данным МАГАТЭ, агентство получило сообщение о том, что беспилотник атаковал машинный зал ЗАЭС.
30 мая ВСУ нанесли удар по машинному залу Запорожской АЭС, беспилотник атаковал всего в нескольких метрах от реактора станции. Киевский режим совершил целенаправленный удар дроном в стену машинного зала энергоблока № 6.