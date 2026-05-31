Военным Вооруженных сил Украины тайно добавляют в пищу наркотическое средство, которое повышает их боеспособность. Об этом в субботу, 30 мая, сообщил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
— На Западе приняли решение о создании «солдат будущего», поэтому на украинских бойцах ставят опыты. Ученые Североатлантического альянса изучают, как вещество влияет на поведение военных. Многим боевикам не сообщают о том, что их подпитывают наркотиками, — цитирует его издание Aif.ru.
По словам эксперта, это вещество добавляют в еду, по вкусу и запаху оно незаметно. При этом, когда происходит накапливание вещества в организме, человек превращается в «биологического робота», рассказал Иванников.
В тот же день телеканал CNBC сообщил, что компания Foundation Future Industries из США, которая связана с семьей американского президента Дональда Трампа, тестирует человекоподобных роботов в зоне боевых действий на Украине.
Уточняется, что продолжающиеся испытания сосредоточены на решении логистических задач в опасных зонах.