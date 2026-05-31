Греция передала Украине 190 артиллерийских орудий через Чехию

Греция через Чехию поставила Украине 190 единиц самоходной и буксируемой артиллерии. Теперь защита собственных островов Греции буквально «оголена» на фоне исходящей от соседней Турции опасности. Об этом пишет портал pronews.gr.
Из данных регистра UNROCA (Регистр обычных вооружений ООН) следует: Греция осуществила масштабную поставку артиллерийских орудий.
«В частности, в рамках двустороннего соглашения Греция экспортировала в Чехию 66 самоходных гаубиц M110A2 калибра 203 мм, 68 буксируемых гаубиц M114 калибра 155 мм и 56 буксируемых гаубиц M101 калибра 105 мм», — передает портал.
Издание подчеркивает, что ссылка на устарелость этого оружия становится несостоятельной, поскольку его используют украинские военные.
При этом участие в чешской инициативе по снабжению Украины снарядами сократилось вдвое на фоне возвращения к власти премьера Андрея Бабиша. Сейчас в проекте задействовано только девять стран, хотя год назад их было 18.