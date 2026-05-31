Боксера Бивола проверили на допинг после боя с Эйфертом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Бивол отправился на допинг-контроль после поединка с немцем Михаэлем Эйфертом в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Проверку на наличие в организме запрещенных веществ прошел и немецкий боксер.
Ранее ТАСС сообщал, что Бивол победил Эйферта единогласным решением судей и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.
На счету 35-летнего Бивола теперь 25 побед (12 нокаутом) и 1 поражение.