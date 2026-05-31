Эйфелеву башню подсветили в цвета ПСЖ, выигравшего Лигу чемпионов

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Эйфелева башня была подсвечена в цвета футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), который одержал победу в финале Лиги чемпионов. Как передает корреспондент ТАСС, на башню направлены красный и синий прожекторы. Эти цвета также составляют флаг французской столицы.
В районе башни собрались болельщики, чтобы отпраздновать триумф столичного клуба. Водители машин сигналят, проезжая мимо.
В финале Лиги чемпионов, который прошел в Будапеште, парижский клуб обыграл английский «Арсенал». Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1, в серии пенальти ПСЖ оказался сильнее — 4:3. Ворота французской команды в матче защищал российский вратарь Матвей Сафонов, который стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов.