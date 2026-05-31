Аэропорты Калуги и Тамбова временно закрыли на приём и выпуск самолётов

В ночь с 30 на 31 мая в двух российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Речь идёт о воздушных гаванях Калуги и Тамбова. Такой информацией делится пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Калуга (“Грабцево”). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:25 по московскому времени. В 0:01 ограничения распространились на тамбовский аэропорт «Донское».

Как подчеркнули в Федеральном агентстве воздушного транспорта, данные меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО отразили атаку 19 украинских БПЛА за 12 часов. По данным ведомства, беспилотники самолётного типа были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями и Крымом в промежутке с 08:00 до 20:00 30 мая.

