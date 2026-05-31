Не только суета на кухне: 53 аптеки Высоцкой, миллиарды на счетах и роскошь по жизни

А вот от своей тосканской виллы семья Высоцкой избавляться не спешит. Они туда ездят как на дачу. По данным прессы, у них во владении поместье XVIII века близ коммуны Фояно-делла-Кьяна в провинции Ареццо. Некогда оно принадлежало аристократическому роду Манчини. На огромной территории есть виноградники, погреба и ландшафтные сады. Когда Высоцкая и Кончаловский покупали эту недвижимость, она была полузаброшена. На ремонт и реставрацию были потрачены огромные деньги. Зато сейчас это современный особняк с бассейном на крыше.