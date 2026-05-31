Супруга Сафонова вышла на поле с флагом России после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Супруга российского вратаря Матвея Сафонова Марина вышла на поле с российским флагом после победы французского клуба «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Об этом в субботу, 30 мая, сообщил портал Sport24.

Она обнималась с футболистом, обернувшись в триколор. При этом в статье отмечается, что спортсмен не пронес флаг РФ на церемонию награждения.

«ПСЖ» одержал победу над английским «Арсеналом» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:1 (4:3 пенальти). В составе команды-победителя присутствовал российский вратарь Матвей Сафонов.

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц открыл счет на шестой минуте. Во втором тайме на 65-й минуте форвард «ПСЖ» Усман Дембеле сравнял счет ударом с пенальти. В серии пенальти точнее оказались футболисты «ПСЖ», которые смогли забить в ворота четыре мяча. Матвей Сафонов провел на поле всю встречу.

29 мая сообщалось, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вошел в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира по футболу — 2026. Главный тренер команды Лионель Скалони раскрыл итоговый состав из 26 спортсменов.

