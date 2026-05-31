Сборная Швейцарии после чемпионата мира обойдет россиян и возглавит рейтинг IIHF

ЖЕНЕВА, 31 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии возглавит рейтинг мужских команд Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом стало известно после того, как швейцарцы вышли в финал домашнего чемпионата мира.
В субботу швейцарцы разгромили команду Норвегии со счетом 6:0. В финале они сыграют против финнов, которые обыграли в своем полуфинале канадцев со счетом 4:2.
Благодаря выходу в финал сборная Швейцарии наберет в новом рейтинге IIHF, который будет опубликован после чемпионата мира, 5 335 баллов. Это позволит ей обойти команду России, в активе которой будет 5 330 баллов. Несмотря на отстранение от международных соревнований, России и Белоруссии по-прежнему начисляют баллы по итогам чемпионатов мира и Олимпийских игр в соответствии с их нынешними позициями.
Сборная России за нынешний чемпионат мира заработает 1 500 баллов, которые получает команда, занявшая четвертое место. По итогам Олимпийских игр нынешнего года россияне заработают 1 520 баллов, как команда, ставшая на турнире третьей. За чемпионат мира прошлого года сборная России получила 1 560 баллов как серебряный призер турнира, а за турнир двухлетней давности — 1 520. При этом, согласно системе рейтинга, за турнир 2025 года россияне получают только 75% от набранных очков, а за чемпионат мира 2024 года — 25%.
И Россия, и Белоруссия по решению IIHF особняком стоят в рейтинге, их места в нем не указываются. Все страны в рейтинге получают баллы за выступления на турнирах в течение последних четырех лет. В данном случае речь идет о соревнованиях с 2023 по 2026 год, включая Олимпиаду в Милане.
По итогам прошедшего на этой неделе ежегодного конгресса IIHF до международных турниров с сезона-2026/27 были допущены мужские и женские юниорские сборные Белоруссии и женская взрослая национальная команда этой страны. Решение о допуске российских сборных к участию в соревнованиях под эгидой IIHF будет принято в индивидуальном порядке.