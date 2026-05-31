Фанаты ПСЖ громят Париж после победы команды в Лиге Чемпионов: жгут машины, бьют витрины и конфликтуют с полицией

Французская столица буквально взорвалась от эмоций после победы «Пари Сен-Жермен» над лондонским «Арсеналом» в решающем матче Лиги чемпионов. Фанаты ПСЖ сожгли машину в центре Парижа после победы клуба в Будапеште.
Как сообщают СМИ, также пострадали еще пять транспортных средств и торговый ларек, 79 человек были задержаны. Кроме этого, фанаты также громят витрины магазинов.
Президент Франции поздравил «Пари Сен-Жермен» с победой в Лиге чемпионов. Эмманюэль Макрон назвал триумф клуба в Будапеште «новой звездой над Парижем».
KP.RU ранее уже сообщал о массовых погромах на улицах французской столицы в момент матча финала Лиги Чемпионов между футбольными клубами «Пари Сен-Жермен» и «Арсеналом».
В ходе беспорядков местные правоохранители применили против фанатов слезоточивый газ. Также примерно 150 фанатов попытались проникнуть на стадион, где шла трансляция игры. После того как полицейские пригрозили применить меры, нарушители стали метать в сотрудников пиротехнику.