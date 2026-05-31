Роспотребнадзор добился блокировки 5 тыс. сайтов, продающих табачную продукцию

Для борьбы с потреблением табака и никотина, а также для снижения связанных с ними заболеваний и смертности, была разработана специальная программа. Документ, утверждённый правительством РФ в 2021 году, рассчитан до 2035 года и включает комплекс мер для достижения этих целей. В ходе реализации этой программы сотрудники Роспотребнадзора выявили множество случаев дистанционной реализации запрещённой продукции. Это привело к подаче 5,3 тыс. исков о блокировке сайтов. Суды удовлетворили 4,8 тыс. из них. Ещё 366 торговых интернет-площадок добровольно свернули свою деятельность.