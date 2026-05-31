Первый и рекордный. Сафонов с ПСЖ во второй раз выиграл Лигу чемпионов

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Футболисты французского ПСЖ победили английский «Арсенал» и во второй раз подряд выиграли Лигу чемпионов. Российский вратарь парижской команды Матвей Сафонов провел на поле весь матч, став первым отечественным футболистом, выигравшим главный клубный турнир Европы дважды.
Матч прошел в Будапеште на «Пушкаш-Арене». Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1, в серии пенальти ПСЖ оказался сильнее — 4:3. На 6-й минуте мяч в ворота Сафонова забил немецкий нападающий «Арсенала» Кай Хаверц. Он вышел один на один с Сафоновым, российский вратарь ожидал удара низом, но форвард сильно пробил в ближний верхний угол.
В середине первого тайма Сафонов заставил понервничать своих болельщиков. В одном из эпизодов голкипер прервал прострел с правого фланга, однако капитан ПСЖ Маркиньос, боровшийся с нападающим соперника, попал ногой в голову россиянину. Сафонову несколько минут оказывали медицинскую помощь, но он смог продолжить игру.
Во втором тайме единственный мяч парижан забил обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле. На 65-й минуте французский нападающий реализовал пенальти, который заработал грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия — бывший футболист московского «Локомотива» и казанского «Рубина».
В серии пенальти Сафонов не сделал сейвов. У ПСЖ 11-метровый не забил Нуну Мендеш, его удар отбил испанский вратарь «Арсенала» Давид Райя. У «канониров» свои попытки не реализовали английский полузащитник Эберечи Эзе и бразильский защитник Габриэль — мячи после их ударов пролетели мимо ворот.
«Футболисты “Арсенала” ошибались из-за Сафонова».
Сафонов стал первым российским футболистом, выигравшим Лигу чемпионов дважды. В прошлом сезоне ПСЖ обыграл в финале итальянский «Интер» со счетом 5:0, однако место в воротах французской команды занимал итальянец Джанлуиджи Доннарумма. В этот раз Сафонов защищал ворота ПСЖ на протяжении всего плей-офф. Россиянин в общей сложности в текущем сезоне Лиги чемпионов сыграл 11 матчей, в 4 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.
В прошлом году Сафонов стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов. Ранее трофей завоевывали Игорь Добровольский («Марсель», 1993 год), Владимир Бут («Боруссия» (Дортмунд), 1997 год), Дмитрий Аленичев («Порту», 2004 год) и Денис Черышев («Реал», 2016 год). Также Сафонов стал первым россиянином с 2004 года, который вышел на поле в решающем матче турнира.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отметил, что Сафонов станет примером для других российских футболистов. «Поздравляю Матвея Сафонова, вратаря сборной России, с победой в Лиге чемпионов, — сказал Дюков, комментарий которого приводит пресс-служба РФС. — Сегодня ПСЖ в тяжелейшей борьбе одолел “Арсенал” в серии послематчевых пенальти и защитил чемпионский титул. Матвей внес важный вклад в эту победу и стал первым в истории российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Это достижение, которое останется в летописи европейского футбола навсегда».
«Матвей показал, что игрок, выросший в российском чемпионате, способен покорять главные вершины мирового футбола снова и снова. Уверен, этот пример станет вдохновением для многих ребят, которые только делают первые шаги в футболе. Еще раз поздравляю Матвея. И уверен, что он не планирует останавливаться на достигнутом», — добавил он.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что именно игра Сафонова вынудила футболистов «Арсенала» ошибиться в серии пенальти. «Во время серии пенальти Матвей выглядел очень спокойным и уверенным и сохранял хладнокровие вплоть до последнего удара, когда угадал полет мяча. Думаю, в том числе и эта уверенность Матвея вынудила двух игроков “Арсенала” ошибиться при исполнении пенальти. Все последние дни игроки сборной России только и говорили о предстоящем матче, о переживаниях и пожеланиях Матвею, трудно по горячим следам осознать, что значит для российской вратарской школы и для российского футбола эта победа. Осознание придет со временем, спасибо Моте за то, что подарил такой большой праздник российским болельщикам футбола», — сказал Кафанов, комментарий которого приводит пресс-служба РФС.
Реакция Сафонова.
Сафонов рассказал в эфире Okko, что счастлив победе в Лиге чемпионов, однако у него немного болит голова после столкновения с Маркиньосом. «Это было очень тяжело, я очень счастлив, что выиграли и победили. Сидел на траве и был опустошен? Знаете, к сожалению, у меня немного болит голова, был эпизод с Маркиньосом, мне немного досталось. Но это часть игры, я все равно очень счастлив. Сейчас не хочу тратить много энергии, мне бы подкопить, перезагрузиться, завтра вернемся в Париж, будет парад, будем праздновать», — сказал Сафонов.
Российский голкипер рассказал, что был готов к серии пенальти, отметив свой опыт в этом аспекте. В декабре Сафонов принес победу ПСЖ в Межконтинентальном кубке. Основное и дополнительное время игры с бразильским «Фламенго» завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти футболисты ПСЖ оказались сильнее со счетом 2:1. Сафонов отбил четыре пенальти из пяти.
«Вы знаете, пенальти — маленькая игра внутри большой. Но я был готов. У меня большой опыт за последний год. Не то чтобы было трудно. Да, я не сделал сейвов, но “Арсенал” мне помог. Счастлив, что мы победили», — сказал Сафонов.
«Этот вечер значит очень много, но я пока не могу осознать в голове, я устал. Пока не знаю. Не чувствую себя героем, я окружен такими прекрасными партнерами, все стараются», — заключил он.
«Сафонов войдет в историю».
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что Сафонов войдет в историю отечественного футбола двумя победами в Лиге чемпионов. «С чем точно войдет в историю — прежде всего со второй победой в Лиге чемпионов, потому что во второй он принимал непосредственное участие, — сказал он ТАСС. — Скажем так, в первый раз Джанлуиджи Доннарумма был солирующей скрипкой, праздновать, когда ты в запасе, — немного другая история. А здесь полноценная победа в Лиге чемпионов. Что касается пропущенного гола, то сложный матч, два удара в обе стороны, два гола. По большому счету, виноват, но принято в таких случаях говорить — не выручил. Сбоку, выход один на один, наверное, не совсем правильную позицию выбрал Сафонов, блокирующую удар».
«В ближнем бою два способа парировать удар, один из них — выброситься, постараться максимально перекрыть пространство и блокировать удар. Второй — реагировать по удару. В данном случае очень низкую стойку выбрал Сафонов в попытке заблокировать удар, но мяч полетел вверх. Но если бы ставил на реакцию, были бы все шансы. Если говорить о всем финале в целом, то ПСЖ выглядел гораздо интереснее по моментам, по владению мячом. “Арсенал” максимально игру заморозил, насколько мог, так что выиграть могли обе команды. Но рад, что российская вратарская школа сегодня торжествует», — добавил он.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что Сафонов не подвел ПСЖ. «Сафонов сделал свою работу. Специалисты должны анализировать, мог он не пропустить первый гол или нет. Скорее всего, это гол после удара, который нельзя отнести к разряду неберущихся, но я не специалист. Сафонов — молодец, не подвел команду, считаю, что в этом его главное достоинство», — считает он.
Сафонов является воспитанником «Краснодара», он выступает за ПСЖ с лета 2024 года. Этот трофей стал для голкипера восьмым в карьере. Ранее вместе с ПСЖ вратарь дважды завоевал титул чемпиона Франции, по разу выиграл кубок и суперкубок страны, стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.