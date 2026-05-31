Первый и рекордный. Сафонов с ПСЖ во второй раз выиграл Лигу чемпионов

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что Сафонов войдет в историю отечественного футбола двумя победами в Лиге чемпионов. «С чем точно войдет в историю — прежде всего со второй победой в Лиге чемпионов, потому что во второй он принимал непосредственное участие, — сказал он ТАСС. — Скажем так, в первый раз Джанлуиджи Доннарумма был солирующей скрипкой, праздновать, когда ты в запасе, — немного другая история. А здесь полноценная победа в Лиге чемпионов. Что касается пропущенного гола, то сложный матч, два удара в обе стороны, два гола. По большому счету, виноват, но принято в таких случаях говорить — не выручил. Сбоку, выход один на один, наверное, не совсем правильную позицию выбрал Сафонов, блокирующую удар».