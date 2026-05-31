Россиянка установила новый рекорд при восхождении на Эверест

Жена хоккеиста Ильи Ковальчука альпинистка Николь установила рекорд. Женщина первой из россиянок покорила Эверест без кислородного баллона. Об этом сообщает компания Elite Exped в соцсетях.
Восхождение было совершено Ковальчук в составе группы Elite Exped, ее напарником стал непалец Нимсдай (Нирмал Пурджа).
«Николь достигла вершины 27 мая вместе с Нимсдаем, демонстрируя необыкновенную силу, решимость и стойкость», — говорится в сообщении.
Для Ковальчук этот подъем оказался двадцать пятым в истории ее совместных экспедиций с компанией. Ранее она поднималась на другую вершину — Манаслу — без использования кислорода.
