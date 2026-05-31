Le Figaro: во Франции города охватили беспорядки после победы ПСЖ в ЛЧ

В Гренобле хулиганы ограбили несколько магазинов спортивной одежды в центре города. Часть из них полиции удалось задержать. В Ниоре толпа болельщиков разбила несколько автомобилей. Кроме того, фанаты запускают пиротехнику в сторону правоохранителей. Также столкновения с полицией происходят в Бордо, Лиможе и Клермон-Ферране. В Валенсьене полицейские для разгона протестующих применяют травматическое оружие, заряженное резиновыми пулями.