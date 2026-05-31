Le Figaro: во Франции города охватили беспорядки после победы ПСЖ в ЛЧ

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Беспорядки после победы парижского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в финале Лиги чемпионов вспыхнули за пределами столичного региона. Об этом сообщила 30 мая газета Le Figaro со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В Гренобле хулиганы ограбили несколько магазинов спортивной одежды в центре города. Часть из них полиции удалось задержать. В Ниоре толпа болельщиков разбила несколько автомобилей. Кроме того, фанаты запускают пиротехнику в сторону правоохранителей. Также столкновения с полицией происходят в Бордо, Лиможе и Клермон-Ферране. В Валенсьене полицейские для разгона протестующих применяют травматическое оружие, заряженное резиновыми пулями.
В финале Лиги чемпионов, который прошел в Будапеште, парижский клуб обыграл английский «Арсенал». Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1, в серии пенальти ПСЖ оказался сильнее — 4:3. Ворота французской команды в матче защищал российский вратарь Матвей Сафонов, который стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов.