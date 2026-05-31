Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финляндия обыграла Канаду со счётом 4:2 в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии вышла в финал чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии. В полуфинальном матче финские хоккеисты обыграли команду Канады со счётом 4:2.

Финны открыли счёт уже на четвёртой минуте благодаря шайбе Патрика Пуйстолы. Однако ещё до первого перерыва канадцы сумели не только отыграться, но и выйти вперёд. Роберт Томас сравнял счёт на девятой минуте, а Дилан Холлоуэй на 15-й вывел свою команду вперёд.

Ключевым стал второй период. Уже через 49 секунд после его начала Александр Барков восстановил равновесие, а затем Конста Хелениус и Аату Рятю с интервалом менее минуты поразили ворота соперника. В результате Финляндия превратила отставание 1:2 в преимущество 4:2. Барков и Хелениус завершили встречу с двумя набранными очками, записав на свой счёт по голу и результативной передаче. У канадцев шайбы забросили Томас и Холлоуэй.

Финляндия впервые с 2022 года сыграет в финале чемпионата мира. Тогда финская сборная также встречалась с Канадой в матче за золото и одержала победу в овертайме со счётом 4:3. Предстоящий финал станет для команды 14-м матчем за золотые медали с момента введения системы плей-офф на мировых первенствах в 1992 году.

Соперником финнов в решающей встрече станет сборная Швейцарии. Команды уже встречались на нынешнем турнире, и тогда победу со счётом 4:2 одержали швейцарцы. Матч за золото состоится 31 мая.

Ранее сборная Швейцарии по хоккею разгромила команду Норвегии в полуфинале домашнего чемпионата мира. Игра состоялась в Цюрихе и закончилась победой хозяев 6:0. Шайбами в ворота соперников забросили Кристоф Берчи, Денис Мальгин, Кен Егер, Дамьен Риат (также отдавший голевую передачу), Нико Хишир и Тео Рошетт. Два точных паса сделал Свен Андригетто, который помог команде в атаке. Сборная Швейцарии третий год подряд вышла в финал чемпионата мира.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше