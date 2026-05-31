Названы самые некурящие регионы России

Чечня, Чукотка и Краснодарский край стали самыми некурящими регионами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Чечня, Чукотка и Краснодарский край возглавили список регионов России с самыми низкими показателями распространенности курения табака, следует из данных Минздрава РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным ведомства за апрель 2026 года, процент курящих в Чечне составил 0,56. Также в лидерах оказались Чукотский автономный округ и Краснодарский край, где распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше составила 1,03% и 4,26% соответственно.

Помимо этого, в список самых некурящих регионов России вошли Республика Ингушетия (6%), Ивановская область (6%) и Донецкая Народная Республика (7,02%).

Всемирный день без табака отмечается 31 мая. ​