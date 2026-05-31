Прокуратура проверяет информацию о загрязнении реки Илистая в Приморье

Речь идет об инциденте, который, по предварительным данным, произошел 25 мая на мостовом переходе через реку Илистая на федеральной трассе А-370 «Уссури» между Сибирцево и Ляличами. Для выяснения обстоятельств на место выехал исполняющий обязанности прокурора Михайловского района Сергей Щетинин.
В ходе предварительной проверки установлено, что во время ремонтных работ с моста в водоем было сброшено срезанное асфальтобетонное покрытие. В настоящее время надзорное ведомство выясняет объемы попавших в реку материалов и возможный ущерб окружающей среде. Особое внимание будет уделено соблюдению природоохранного законодательства, а также требованиям, которые предъявляются к организации и проведению дорожных работ на объектах, расположенных вблизи водных объектов.
По итогам проверки прокуратура даст правовую оценку действиям ответственных лиц и организаций. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, включая привлечение виновных к установленной законом ответственности. В надзорном ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле до полного выяснения всех обстоятельств произошедшего.