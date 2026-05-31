Прокуратура проверяет информацию о загрязнении реки Илистая в Приморье

В ходе предварительной проверки установлено, что во время ремонтных работ с моста в водоем было сброшено срезанное асфальтобетонное покрытие. В настоящее время надзорное ведомство выясняет объемы попавших в реку материалов и возможный ущерб окружающей среде. Особое внимание будет уделено соблюдению природоохранного законодательства, а также требованиям, которые предъявляются к организации и проведению дорожных работ на объектах, расположенных вблизи водных объектов.