Протоиерей Вигилянский рассказал, что делать на Троицу

Ранее протоиерей Вигилянский рассказал, что зеленый стал цветом дня Святой Троицы, так как в этот день вспоминают явление Троицы у Мамврийского дуба. День Святой Троицы празднуется на 50-й день после Пасхи. Традиционно православные храмы украшают ветвями и цветами, а пол устилают свежей травой. По словам Вигилянского, прямого богословского основания для использования зеленого цвета нет, но существует определенная символика.