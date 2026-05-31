Протоиерей Вигилянский рассказал, что делать на Троицу

Христиане должны посетить богослужение в день Святой Троицы. Об этом в воскресенье, 31 мая, рассказал настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский.
В этом году Троица выпала на 31 мая.
— День Троицы радостный, все христиане должны быть на богослужении, чтобы разделить эту радость — сошествие Святого Духа, дарующее высшее знание Истины. Кроме этого, это день рождение Церкви, — цитирует его РИА Новости.
Ранее протоиерей Вигилянский рассказал, что зеленый стал цветом дня Святой Троицы, так как в этот день вспоминают явление Троицы у Мамврийского дуба. День Святой Троицы празднуется на 50-й день после Пасхи. Традиционно православные храмы украшают ветвями и цветами, а пол устилают свежей травой. По словам Вигилянского, прямого богословского основания для использования зеленого цвета нет, но существует определенная символика.
Пять субъектов России, включая Крым и новые регионы, объявили 1 июня выходным днем из-за празднования православного праздника Троицы.