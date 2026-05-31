В Москве задержали Кристину Лекси: в чем подозревают бывшую девушку Паши Техника

В Москве арестовали Кристину Лекси, бывшую девушку покойного рэпера Паши Техника. Дело связано с незаконным распространением порнографических материалов. Об этом сообщается в судебных документах, передает РИА Новости.
Из открытых источников следует, настоящее имя Лекси — Тина Романова. Подтверждение этому можно найти и в реквизитах ее банковского счета, указанных в ее Telegram-канале.
Как указано в судебной базе, 30 мая было удовлетворено ходатайство следствия об аресте Романовой. Из материалов дела следует, что ей инкриминируется незаконное производство и распространение порнографии, совершенные группой лиц с использованием сети Интернет (часть 3 статьи 242 УК РФ).
Кристина Мельничук (Ева Карицкая), бывшая жена рэпера, также сообщила РИА Новости, что данные об аресте Лекси соответствуют действительности.
Лекси грозит от двух до шести лет лишения свободы.
Рэпер Паша Техник умер в апреле 2025 года в возрасте 40 лет после тяжелой болезни.