Священник Сеньчуков сказал, что нужно делать на Троицу на счастье и удачу

Православные верующие 31 мая празднуют Троицу — один из главных православных двунадесятых праздников, отмечаемый на 50‑й день после Пасхи. Что обязательно нужно сделать в этот день и какие существуют запреты, в эксклюзивном интервью рассказал aif.ru иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
«Самая интересная традиция — это то, что на Троицу храм украшается травой и берёзками. В целом Троицкое богослужение является особенным. Троица — это, фактически, день рождения Церкви. На литургии читаются очень большие троицкие коленопреклонные молитвы, поэтому тем, кто собирается в храм на это богослужение, стоит взять с собой маленькие подушечки, чтобы можно было стоять на коленях», — отметил собеседник издания.
По народным приметам, дождь на Троицу предвещает богатый урожай хлебов, грибов и ягод. Попасть под тёплый летний дождь — к богатству и удаче, а увидеть радугу — к исцелению от болезней и счастью. Наши предки рекомендовали на Троицу умываться дождевой водой, чтобы исполнилось задуманное. Жара в этот день предвещала засушливое лето и скудный урожай.
На Троицу было запрещено работать на земле, кроме того, девушки не шили, не вязали и не стирали.