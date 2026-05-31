Священник Сеньчуков сказал, что нужно делать на Троицу на счастье и удачу

«Самая интересная традиция — это то, что на Троицу храм украшается травой и берёзками. В целом Троицкое богослужение является особенным. Троица — это, фактически, день рождения Церкви. На литургии читаются очень большие троицкие коленопреклонные молитвы, поэтому тем, кто собирается в храм на это богослужение, стоит взять с собой маленькие подушечки, чтобы можно было стоять на коленях», — отметил собеседник издания.