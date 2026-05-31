Заболевания ЖКТ, неприятный запах и рыхлые дёсна: Опасная цепочка, которую запускает лень при чистке зубов

Чистить зубы необходимо минимум дважды в день — утром и вечером. При этом сама процедура должна занимать не менее двух-трёх минут. Во время чистки важно уделять внимание не только зубам, но и языку, а также внутренней поверхности щёк, поскольку именно там также скапливаются бактерии.